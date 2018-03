Egypte: Les civils souffrent de l'opération anti-terroriste «Sinaï 2018»

Deux autres modèles de bombes à sous-munitions sont utilisés par l'armée égyptienne (CBU-87 et CBU-100). Ces sous-munitions, interdites par le droit international, se dispersent au hasard sur une large superficie et n'explosent pas toujours, faisant pesant une menace des années après le largage.

Selon Najia Bounaïm, directrice régionale adjointe de l'ONG pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, « les bombes à sous-munitions font partie des armes les plus vicieuses de la guerre moderne, elles sont par nature non discriminantes et sont capables de tuer et de mutiler des civils pendant des années après avoir été déployées. »

Malgré les efforts déployés, Oded Berkowitz, l'un des rares spécialistes de ce conflit, insiste : « l'EI a la capacité de résister, de survivre, de retrouver de la force et même d'obtenir des succès dans le futur. Cela va uniquement dépendre de la façon dont le gouvernement et l'armée vont opérer auprès des populations locales. »

« L'action militaire doit être combinée avec un un effort pour gagner le soutien de la population locale, notamment bédouine, détaille-t-il, or les nouvelles opérations aggravent les difficultés qui existent déjà depuis des années : destructions de maisons, dommages collatéraux, privations, etc.

Le 9 février dernier, l'armée égyptienne a lancé l'opération Sinaï 2018, dont l'objectif annoncé est de défaire l'insurrection jihadiste au nord de la péninsule et de « mettre fin au terrorisme ». L'utilisation de bombes à sous-munitions et les méthodes radicales mises en oeuvre par les états-majors suscitent de vives critiques.

