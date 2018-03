Ile Maurice: Rénovation du Plaza - Le théâtre entre en scène

L'acte 3 de la rénovation du Plaza est enclenché. Après la toiture du bâtiment rose-hillien et la salle des fêtes, place au plus gros chantier : le théâtre lui-même. L'exercice d'appel à candidatures en vue de trouver un consultant sera lancé la semaine prochaine.

Ce consultant aura la responsabilité d'évaluer le coût des opérations et le calendrier des travaux de réhabilitation de ce théâtre classé patrimoine national et qui est d'ailleurs l'un des plus anciens de l'océan Indien. Cette salle de spectacle est fermée aux artistes et au grand public depuis une quinzaine d'années.

Le conseil municipal de Beau-Bassin-Rose-Hill, qui s'est réuni la semaine dernière, a donné son accord pour lancer les procédures. Une fois le rapport du consultant obtenu, c'est le Central Procurement Board qui prendra le relais pour choisir l'entrepreneur qui mènera à bien les travaux.

Ce sera un appel d'offres local et international, fait-on savoir du côté de la mairie. Le maire des villes sœurs, Ken Fong, assure que tout sera effectué dans le respect des règles du processus de marchés publics.

Pour financer ce projet, les autorités peuvent compter sur l'aide indienne. Une somme de Rs 325 millions, provenant de la ligne de crédit accordée par le gouvernement indien au gouvernement mauricien en novembre 2015, est prévue pour la rénovation du théâtre du Plaza. Des conditions sont quand même rattachées à cette aide. La municipalité doit, entre autres, fournir des documents sur la préservation de ce bâtiment historique.

Le théâtre, inauguré en 1933, a été construit dans le style italien, et peut accueillir jusqu'à 1 500 personnes avec ses 54 loges, ses 450 sièges en première, ses 422 places de seconde et ses 426 strapontins de troisième. On y jouait des pièces classiques, des opéras, des ballets, on y effectuait des danses traditionnelles - notamment indiennes, et on y tenait des séances de magie.

Rénover le Plaza fait partie des promesses électorales de l'Alliance Lepep, en 2014. «Tout sera fait pour que les artistes se retrouvent sur les planches du Plaza avant 2019», affirme le maire Ken Fong. Il faut savoir que le projet de rénovation date de plus d'une décennie. La phase une de la rénovation du Plaza a été complétée en décembre 2009, avec l'assistance de la Fondation du Plaza, et avait coûté Rs 87 millions, notamment pour des travaux de réfection de la toiture et des corniches.

En ce qui concerne la deuxième phase, la nouvelle salle des fêtes et le bloc administratif ont été livrés en novembre 2016. C'est la firme Ramloll Bhooshan Renovation and Building Ltd qui avait décroché ce contrat au coût de Rs 105 millions.