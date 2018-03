Sénégal: Younousse Sèye, une histoire sénégalaise des ARTs plastiques

Elle précise : "J'en avais parlé aux présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Et je voudrais présenter au président Macky Sall le même projet qui a trouvé ses bailleurs de fonds et qui pourrait être implanté dans la région de Kédougou, créer une richesse, des emplois, une dynamique."

Elle ajoute : "Etre dans un film, être pionnière dans le cinéma négro-africain, c'était quelque chose de tout à fait exaltant et j'estimais qu'il fallait faire non seulement un travail de qualité mais aussi donner le maximum de succès à ce film, parce que ça parlait de notre culture."

Ça forme un tableau. Elle m'a dit que je pouvais y aller. Donc elle m'a orientée vers la couleur, moi je me suis orientée avec ces couleurs vers les formes pour pouvoir, avec l'œuvre d'art, réfléchir et inviter le public à réfléchir sur l'œuvre d'art."

C'est dans une grande pièce qui fait office d'atelier, sur une natte, au milieu de ses œuvres et d'objets divers, qu'elle reçoit, contente de conter son itinéraire, avec le souci de transmettre à la jeune génération le fruit de son expérience et de laisser des traces...

Younousse Sèye, la première femme peintre au Sénégal, garde encore l'enthousiasme de ses débuts, parlant avec passion de son travail d'artiste, de son parcours, de ses projets, du rôle de la femme dans la société et des possibilités que son pays a de développer une industrie culturelle créatrice de richesses et d'emplois.

