Cote d'Ivoire: 10ème édition du MASA - Beaucoup de péripéties mais… des spectacles de qualité !

Dimanche 11 mars 2018. Esplanade du Palais de la culture de Treichville, il est un peu plus de 22h. Des hommes et des femmes se trémoussent, à un rythme effréné, au son d'une musique à fort soupçon oriental.

Les déhanchements de reins cadencent avec des pas endiablés. L'ambiance est un brin hysté- rique. Sur scène, c'est le groupe tunisien Badredine Dridi, qui est en prestation. L'enthousiasme que dégage cette formation tunisienne cadre parfaitement avec l'hystérie chez le public.Pendant une trentaine de minutes, Badredine Dridi a égrené quelques titres phares de son répertoire et surtout fait vibrer le petit public présent. C'est indéniablement l'une des premières étincelles de ce 10ème marché des arts du spectacle d'Abidjan, qui a ouvert officiellement ses portes le samedi 10 mars dernier à la salle Ernesto Djédjé-François Lougah. Peu avant, les Femmes battantes (Côte d'Ivoire) avaient étalage de leur talent éclectique : percussionnistes, chanteuses et danseuses...

A l'image de cette séduisante formation venue de Tunis et des Femmes battantes, Adama Dahico a également réussi son entrée à ce MASA 2018, avec une belle représentation de son spectacle intitulé « Le Chef », dimanche soir, à la salle Kodjo Ebouclé. Devant un beau public, une salle presque pleine, l'humoriste ivoirien a tenu en haleine, pendant une heure, son monde. Actualité politique ivoirienne, faits quotidiens, imitation de chefs d'Etat ivoiriens (l'actuel et deux de ses prédécesseurs) et africains. Incisif, le patron du Doromikan a manié, à perfection, l'humour aigredoux et l'ironie, s'offrant une vraie satire de la vie politique ivoirienne et africaine. Ce soir-là, il a encore prouvé, qu'il n'avait rien perdu de son temps. Et que le Chef, c'était vraiment lui ! Autres coups de cœur, cette fois-ci au théâtre : les pièces « Kondo le requin » de la Compagnie Kaïdara (Bénin) ; « Les Bonnes » de la Compagnie Dumanlé (Côte d'Ivoire) ; ou encore « Le radeau » de la troupe El Hamra (Tunisie)...

Pour l'instant, la grosse satisfaction du Masa reste la qualité des spectacles, avec des artistes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. De même, les rencontres professionnelles se déroulent globalement bien, avec déjà deux jours d'intenses réflexions (lundi et mardi) sur entre autres les origines du Masa, la problématique du marché des arts du spectacle dans le monde, la mobilité des artistes, un sujet qui tient à cœur l'OIF (Organisation Internationale de la Francophonie). Toutefois, derrière cette embellie se cachent beaucoup de péripéties provoquées par une organisation pas pour le moment maîtrisée : un programme fluctuant avec des spectacles reportés au dernier moment sans véritable communication ; le retard avec lequel les spectacles débutent ; la galère des festivaliers pour avoir des tickets de restauration...

Et pour couronner le tout, le manque d'affluence aux spectacles, aussi bien au Palais de la culture que sur les scènes éclatées, pilotées par le District d'Abidjan. En tout cas, les Abidjanais ne se bousculent pour venir au MASA, même le village du MASA a perdu sa ferveur d'il y a deux ou quatre ans. Qu'importe, le MASA continue lui de dérouler son programme. Ce mercredi 14 mars, en plus des spectacles classiques, ce sera la journée Jeunes publics à la salle Anoumabo du Palais de la culture avec Jouvay festival et le Cirque mandingue.

Le lendemain, jeudi 15 mars, les Eléphants du jazz seront en attraction. Le vendredi 16 mars, il y aura la soirée de l'humour, et enfin, le samedi, ce sera la clôture de ce MASA 2018, avec en toile de fond une soirée zouglou. Reste à espérer que ces rendezvous connaissent plus de succès que ceux qui les ont déjà précédés, notamment la Journée de la femme (vendredi 9 mars) et la Nuit du patrimoine (dimanche 11 mars) qui se sont déroulés devant de nombreuses chaises vides. Si les professionnels font leur marché, la dimension festival de l'événement est, pour l'instant, loin de la ferveur populaire espérée.