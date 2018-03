Algérie: Lille - Le message de Yacine Benzia aux supporters

Presque qu'une semaine après avoir été agressé par leurs supporters, Lille et Yacine Benzia seront à Monaco ce vendredi pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1.

19ème au classement avec seulement 28 points, les Dogues se doivent de ramener un bon résultat de leur déplacement. Et pour l'attaquant algérien, il va falloir désormais laisser ce qui s'est passé le week-end dernier derrière pour aller de l'avant.

« Le message aux supporters ? Tout le monde le connaît. Ceux qui veulent nous aider et nous soutenir sont les bienvenus. On comprend le mécontentement des supporters, mais ce n'est pas avec ce genre d'actes que la situation changera. Il y a toujours du soutien. Quand je fais mes courses, quand je vais à droite, à gauche, je le sens. La plupart des gens nous encouragent et nous aident.

C'est important pour le club et la métropole lilloise, qui aime le foot. Il reste 9 matchs, c'est un nouveau championnat entre 5-6 équipes en bas. Il faut se concentrer là-dessus et prendre plus de points que nos concurrents. Ce que je vois au quotidien, c'est qu'on ne parle plus de ce qui s'est passé. Je ne vois plus de peur chez les joueurs. On laisse tout ça derrière nous et on avance », a confié Yacine Benzia en conférence de presse.

Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance aux Lillois pour leur opération maintien.