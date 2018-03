Ile Maurice: Les frères Joseph - Ces jeunes artistes qui ont jubilé lors des célébrations de l'indépendance

Celui qui n'a que 27 ans et est un habitué des scènes parle d'émotions intenses. «L'émotion est toujours là quand on est sur scène mais ce jour-là c'était encore plus intense», continue-t-il. L'émotion dominante était la fierté. Et celle-ci était double car c'était la première fois que les Frères Joseph participaient au spectacle de l'Indépendance en tant que chorégraphes. «Nous avions participé à la création des chorégraphies et avons aussi été les interprètes», explique Mathieu Joseph.

Ils ont ouvert le bal. C'est littéralement le cas de le dire pour les Frères Joseph, de jeunes danseurs qui ont fait honneur au pays l'an dernier. Les médaillés d'or des derniers Jeux de la Francophonie, Samuel et Mathieu Joseph, étaient de ceux qui ont fait l'ouverture du spectacle artistique lundi soir au Champ-de-Mars. Avec d'autres danseurs et chorégraphes tels que Stephen Bongarçon, ils ont présenté une danse du feu, symbolisme de la flamme patriotique. Ils ont aussi interprété une danse inspirée des coupeurs de canne, qui ont un temps porté notre économie. «Nous avons participé à plusieurs célébrations dans le cadre de la fête de l'Indépendance, mais être sur scène pour les 50 ans d'Indépendance de Maurice, c'est quelque chose», confie Mathieu Joseph.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.