Congo-Kinshasa/Maroc: Resté au Maroc pour suivre la formation, Florent Ibenge regagne Kinshasa ce jeudi pour s'occuper de l'As Vclub !

Celui du Tout-Puissant Mazembe contre União Desportiva do Songo de Mozambique, le samedi 17 mars à Beira, sera officié par les arbitres mauritaniens. L'Arbitre central Ahmad Imtehaz Heeralall sera secondé par Cauvelet Louis Ralph Fabien (A1) et Jean Daniel Telvar (A2). Les Corbeaux partent avec un avantage de 4 buts inscrits lors de la manche aller.

Ils ont pris des dispositions utiles d'accueil de la grande délégation qui arrive ce jeudi à 4h heures du matin. Les deux formations ; Vclub et Difaa El Jadida ont, à ce jour, presque les mêmes chances de qualification. Tout dépend de la prestation de chacune ce dimanche 18 mars au stade des Martyrs car, une défaite est interdite pour le team « vert-noir » qui est condamné à gagner coûte que coûte par plus d'un but, sans encaisser le moindre. Au match aller, le mercredi 07 mars à El Jadida, Vclub a été battu (0-1), but de Saimon Mwsuva à la 9ème minute. Le match retour s'annonce très déterminant pour Vclub qui veut jouer la phase de poule. Le match sera officié par les arbitres Sud-africains, qui sont : Victor Miguel de Freitas Gomes (AC), Johannes Sello Moshidi (A1), et John Van Wyk Mervyn (A2).

Florent Ibenge est arrivé dans le même avion que la délégation de Difaa El Jadida, forte de 50 personnes. Les Marocains semblent être bien préparés de venir jouer la qualification, à l'extérieur. Sur ce nombre important de 50 personnes membres de la délégation, on retrouve 21 joueurs, 5 membres du staff technique, 5 membres du staff médical, 13 dirigeants et 6 accompagnateurs. Chacun vient jouer un rôle précis pour la qualification de leur équipe. Un véritable arsenal de combat qui montre que les Marocains n'ont pas négligé un moindre petit détail pour garantir leurs chances de qualification en terre congolaise. Bien avant, deux éclaireurs de l'équipe ont foulé le sol kinois depuis le lundi 12 mars, très tôt matin.

