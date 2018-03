Congo-Kinshasa: Union à trois avec le MLC - L'UNC invite le Palu à quitter le Gouvernement !

C'est donc, dans ce même sens, que cet ex-membre de la MP, constatant que le MLC, avec lequel les relations sont maintenant en bonne et due forme, fait, depuis quelques temps, front commun avec l'UNC de Vital Kamerhe, s'est aussi dirigé vers le parti rouge-blanc. Toutefois, c'est là quand même où les romains semblent s'empoigner. D'autant plus que l'UNC a exigé, avant toute chose, au Palu de faire comme lui. C'est-à-dire, de quitter officiellement le Gouvernement en étant plus représenté par aucun membre de son regroupement. Selon les caciques du parti de Kamerhe, loin du fait que la configuration géopolitique du moment pousse les acteurs à concocter de nouvelles alliances politiques, tout mariage ou coalition politique ne doit non seulement être idéologique mais aussi cohérent.

