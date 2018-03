Congo-Kinshasa: Liste-ticket !

opinion

Starting block ! Locution dérivée de l'anglais propre, à l'origine, au monde de l'athlétisme. Il renvoie, en clair, à la ligne de départ où se trouvent des sprinteurs prêts à bondir pour disputer une course afin de rafler des places, chacun, évidemment, visant la victoire finale.

Par les temps qui courent, au Congo-Kinshasa, les sprinteurs-électoraux expriment leurs ambitions et aiguisent leurs armes, pour faire face à la prochaine course électorale afin de s'accaparer, selon les visés, une place au soleil après les verdicts des urnes.

Pourtant, comme en athlétisme, avant de concourir, il faudrait être embarqué comme compétiteurs. Si, pour les athlètes sportifs, des commissions et plus loin le Comité Olympique International existent, pour les élections, congolaises précisément, c'est la CENI qui donne la carte d'embarquement pour ce grand voyage plein d'incertitudes.

Il appert, pour tout analyste politique, qu'à ce niveau de lecture des choses, sur la scène politique Rd Congolaise, bien de questions sont à scruter sur des candidatures dont les heureux coptés sont butés à plus d'une difficulté. Aisément, le cas Katumbi sort du lot. Celui de Félix Tshisekedi, aussi, préoccupe.

Quant au dauphin du Président Kabila, si la certitude de sa carte d'embarquement pour les joutes électorales peut être acquise, son nom sur ladite carte reste un mystère. Soit !

Toutefois, présentement, les attentions se fixent sur une problématique encore plus urgente et aussi importante. Il s'agit de la délivrance du ticket de participation non plus pour un candidat mais bien avant pour toute son équipe. Pour le moment, c'est à ce niveau que les observateurs cogitent. La CENI vient de demander, d'ici le 26 mars, d'avoir la liste de partis et regroupements politiques dûment validés qui devront prendre part aux élections du 23 décembre 2018. Rien de plus normal dès lors que la centrale électorale, qui aura fort à faire avec la reprise de la session parlementaire et le défi de l'examen ainsi que l'adoption de la loi portant répartition des sièges, entend s'apprêter avec tous les éléments pour continuer à satisfaire les étapes menant à la tenue effective du vote en décembre 2018.

Simple coïncidence ou fruit d'une intelligence en action, cet appel de la CENI pour avoir cette liste-ticket tombe alors qu'à l'Opposition c'est la grande reconfiguration avec la série de mariages et divorces. L'UNC, le MLC et le PALU formalisent la création d'une plateforme électorale trinitaire alors que, aux pieds de Katumbi, à Jobourg, G7, AR et autres engendrent la plateforme "ensemble pour le changement". Puisque le seuil exige le regroupement pour fédérer les bases, l'interrogation est de se demander si ces structures sauront finaliser les procédures avec la Vice-primature en charge de l'Intérieur pour être dans le lot d'heureux élus à figurer sur cette liste-ticket électoral.

Au-delà de cette interrogation, il faut raviver les mémoires sur les tensions générées sous peu par une ébauche de liste de partis validés qui a circulé sur la toile. Cette dernière, ne reprenait pas bien de formations politiques de l'Opposition dont l'Udps/Limete et les partis du G7 souffrant du dédoublement. A la remise de la liste attendue par la Nangaa de Mova fin mars, est-ce cette réalité et ses frayeurs seront confirmées ? La question est là. Ces deux préoccupations prennent en tenaille l'inclusivité des élections 2018 et même la perspective d'une tenue d'élections dans un climat apaisé. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre la liste-ticket pour savoir quels groupements et partis auront des poulains dans les Starting block.