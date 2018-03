Congo-Kinshasa: Députés et Sénateurs en session aujourd'hui - Elections 2018 - Début du dernier virage !

La nouvelle session s'ouvre aujourd'hui, au Palais du Peuple, à Lingwala. Députés et Sénateurs, quoique leurs mandats respectifs aient excédé les limites constitutionnelles fixées, ont encore la possibilité de jouer un rôle dans la mise sur pied de l'arsenal juridique nécessaire à l'organisation des élections. Ils devront, normalement, se consacrer principalement, au cours de cette session, à l'examen ainsi qu'à l'adoption de la loi portant répartition des sièges.

Echarde ?

Or, jusqu'ici, la CENI, l'institution d'appui à la démocratie qualifiée en matière d'élections, n'a pas encore publié le fichier électoral. Dans les rangs des élus du peuple, des voix s'élèvent pour exiger d'abord l'audit de la gestion de la CENI, avant de s'appesantir sur les autres aspects liés notamment, au contenu du fichier dont le traitement en vue d'éliminer les doublons et autres infirmités, serait encore en cours. Telle est, apparemment, la première écharde. Dans l'entretemps, la CENI, de son côté, pour finaliser ses préparatifs, attend la liste actualisée de partis et regroupements politiques, au plus tard, le 26 mars prochain.

Une fois que le Ministère de l'Intérieur, sous les commandes de Mova, aura transmis cette liste, tous les autres nouveau-nés des partis et regroupements n'auront qu'à s'enterrer. D'où, la nécessité, pour tous ceux qui, comme "Ensemble pour le changement" de Katumbi ainsi que la future alliance tractée par l'UNC, le MLC, le Palu ou, même, par l'Udps, de se hâter pour ne pas rater le train dont le go sera donné incessamment. Il y a extrême urgence !

Au travail !

Ils reprennent le chemin de l'hémicycle ce matin. Députés et Sénateurs sont invités à se prendre au sérieux. Ils doivent, en tout cas, se mettre au travail. Deux discours, comme l'accoutumée, seront tenus aujourd'hui. L'un, de Minaku Ndjalandjoko, le Président de l'Assemblée Nationale. L'autre, de Léon Kengo wa Dondo, le Speaker du Sénat. Sans entrer dans les secrets des dieux, il va sans dire qu'ils joindront leurs voix à toutes les préoccupations consécutives à l'organisation des élections.

Dans ce cadre, la priorité des priorités sera, logiquement, accordée à l'examen ainsi qu'à l'adoption de la loi portant répartition des sièges. Selon toute vraisemblance, cette dernière ne saurait être traitée tant que la CENI n'aura pas publié les listes électorales que l'on appelle, en d'autres termes, le fichier électoral dont la mise à jour s'est achevée, le 31 janvier 2018.

Le temps peut-être, pour la CENI, de finir le travail de traitement qualitatif de ce fichier, pour chasser les doublons et les vibrions inutiles, les Députés et Sénateurs devront encore prendre leur mal en patience.

Néanmoins, les matières à traiter, dans cette panoplie de problèmes auxquels le pays est confronté, sont multiples. Juste après l'ouverture de la session, les deux chambres du parlement reviendront à la procédure usuelle. D'abord, la conférence de Présidents pour l'adoption de l'ordre du jour. Puis, au moment de la prochaine plénière, les Députés et Sénateurs s'y prononceront, à leur tour respectif. Dans tous les cas, nombreux sont ceux qui rappellent que les arriérés sont multiples. A cela, certains pensent qu'il faudrait y ajouter tous les autres cas. Allusion faite, ici, au drame humanitaire à Djugu, Beni, Kasaï et consorts. Aux marches pacifiques et à la guerre des chiffres qui s'ensuit. Les affaires de l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre ainsi que toutes les dispositions subséquentes ne seront ni éludées, ni occultées. Les exigences de la décrispation et du respect des libertés seront évoquées comme préalables cardinaux à la tenue des prochaines élections, à fin décembre 2018.

Inflation de motions

De plus en plus, l'on parle également de la perspective d'une d'inflation de motions. Déjà, le Rassemblement de Kasa-Vubu a laissé entendre qu'il mettrait à profit la brèche que lui offre l'ouverture de cette session, pour pousser les Députés à désavouer Bruno Tshibala. La démarche étant parlementaire, doit-on penser qu'en ce moment, cette plateforme dont est issu l'actuel Premier Ministre, arrivé aux affaires en avril 2017 et investi en mai 2017, est déjà en train de chercher à secouer le cocotier ? Rien n'est moins sûr. D'autant qu'elle peut prendre pour prétexte, les derniers incidents survenus à la Primature, peu avant la démission de Michel Nsomue de ses fonctions de Directeur de Cabinet, pour se taper au moindre coût, la tête de Bruno Tshibala. Chose qui ne peut marcher que si et seulement si la Majorité mordait à l'hameçon.

Et, pourtant, cette dernière qui ne jure plus que sur la tenue des élections, ne semble pas intéressée à dérailler le processus, soutient-on, dans les milieux de Tshibala, un des vieux compagnons d'Etienne Tshisekedi qui, à la faveur d'un Congrès, a récréé, à sa manière, son "Udps". Ce que ceux qui sont restés à Limete détestent, rabrouent et lui promettent l'enfer après qu'il ait quitté les affaires, un beau jour, au cas où leurs stratagèmes aboutissaient.

D'ailleurs, du 30 au 31 mars prochain, Félix Tshisekedi, Jean-Marc Kabund et Augustin Kabuya seront, eux aussi, en congrès. A cette occasion, tous les enjeux de l'heure seront abordés, y compris toutes les questions internes et externes qui fâchent. Les obsèques d'Etienne Tshisekedi seront, certainement, au menu.