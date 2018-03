Le tableau qui se dessine sur l'agora politique Rd-congolaise pousse des intelligences averties à croire au réalisme du calendrier électoral en vigueur. Dans la classe politique, des agitations intenses se font sentir de plus en plus.

Certaines langues commencent à se délier progressivement. La lutte des intérêts s'interpose, incessamment, et la division ne devient plus qu'une moindre des choses. A l'interne comme à l'externe, ça brûle. Chaque partie prenante à la cette course électorale se tire d'affaire là où se dévoilent les intérêts. Des regroupements et familles politiques divorcent, naturellement. Ce qui est vrai, plus d'un ont cru à la logique des élections en décembre 2018. Ce nonobstant, les uns et les autres posent, jusqu'ici, des préalables, conformément à l'Accord de la Saint Sylvestre 2016. Les hésitations diminuent, sensiblement, dans l'opinion. Toutefois, des surprises sont très possibles, en politique.

Les uns recourent à la création des plateformes électorales, aux alliances et autres formes de regroupement politique. Ce vent se fait sentir notamment, au Rassemblement/Limete où, désormais, l'AR, le G7 et tous ceux qui croient au leadership de Moïse Katumbi se retrouvent autour de la nouvelle plateforme électorale : "Ensemble pour le Changement". Mais aussi, dans le Chef du MLC, l'UNC et, vraisemblablement, le PALU qui vient de divorcer d'avec la famille politique du Président Joseph Kabila. Les autres s'inscrivent autant dans ce schéma électoral, au point qu'ils s'ouvrent à l'intégration des partis politiques désireux de les rejoindre, la nuit comme le jour. Ils prêchent, à cor et à cri, l'unité et se vouent à des sous-groupes électoraux pour défier la problématique du seuil d'éligibilité. C'est notamment, la MP qui semble être, ces dernières heures, dans ce procédé.

Enjeux

Les jours passent, si vite, au point que le sommeil n'a plus de place dans le Chef de ceux qui prendront part aux joutes électorales à venir. Nul ne veut plus acquiescer l'initiative d'un probable ajournement des élections prochaines, celles prévues à l'horizon fin décembre 2018, après deux reports successifs, en 2016 et 2017. Une chose est de s'apprêter pour ces élections qui viennent. Une autre est de préciser le fait que des voix sont en train de se lever, infiniment, et plaident, en termes de préalable, pour la prise en compte du cahier des charges de l'opposition, dans sa pluralité.

Au clair, il s'agit, bel et bien, des revendications inscrites dans l'Accord de la Saint Sylvestre 2016. Pour illustration, il est possible d'évoquer la problématique de la décrispation politique, comprendre la libération des prisonniers politiques dont certaines figures emblématiques à l'instar de Jean-Claude Muyambo, Franck Djongo, Eugène Diomi Ndongala et Cie. Mais aussi, le retour au pays des citoyens qualifiés d'exilés politiques, à l'exemple de Moïse Katumbi, Candidat à la prochaine présidentielle et ancien collaborateur du Président Joseph Kabila, Francis Kalombo et tant d'autres. Dans la même optique, il importe de citer, également, la liberté d'expression, de manifestation, de réunion et consorts.

Dans un autre chapitre, la reconfiguration de la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI, et bien entendu l'audit de sa gestion financière ; la cogestion de l'actuelle transition et cætera, sont bien plus, des points qui suscitent diverses réactions. Ce faisant, il y a lieu de conclure comme certaines intelligences, qu'il est bien beau de se hâter pour les élections qui approchent, il s'agit d'un exercice qui vaut, sans doute, son pesant d'or. Mais, dépolluer l'actuel environnement politique ferait que lesdites élections, soient crédibles, apaisées et inclusives, à la satisfaction de tous. Nul n'est censé ignorer que l'actuel combat, au sein de la classe politique, tourne autour de l'éradication de la crise électorale, mais aussi de la crise socioéconomique et politique, en place il y a plus de deux ans.