Cote d'Ivoire: Masa 2018/ Pr Yacouba Konaté (DG du Masa) - Les populations traînent encore les pieds mais...

Une conférence de presse du Dg du Masa et un programme dédié aux jeunes ont meublés la 5e journée du marché.

Le Directeur Général du Masa a tenu une conférence de presse hier, à la salle Christian Lattier du Palais de la Culture, à Treichville, pour dresser un bilan à mi-parcours du Masa 2018.

Selon lui, la 10e édition a consacré de larges avenues aux jeunes et aux enfants en particuliers, à travers des programmes spéciaux à leur intention. Il avait pour preuve, le spectacle qui réunissait, au moment même où il tenait sa conférence, plus de 4000 jeunes à la salle Anoumabo, sans oublier les séances de lectures scéniques à la salle Bleue du Palais de la Culture et les ateliers de formation qui se déroulent à l'Insaac, à Cocody et qui portent sur la problématique des jeunes publiques.

Pour revenir au bilan à mi-parcours, le Pr Yacouba Konaté a fait le constat de l'affluence. « Le Masa a toujours été payant. Ce que nous avons fait cette année, c'est d'offrir un package qui constitue une sorte de droit d'entrée unique pour un plateau de 300 spectacles à 1000 Fcfa par jour et 5000 Fcfa la semaine. Et gratuit sur les scènes de quartiers. Le bilan en thème d'affluence est mitigé. A part le spectacle de Jazz et la comédie musicale qui affichent guichets fermés, les autres jours, il n'y a pas un engouement très fort. Les populations traînent encore les pieds, mais, nous avons bon espoir que les jours à venir, l'affluence va s'améliorer », a-t-il constaté. Et d'ajouter que « L'art mérite d'être soutenu. Nous pensons qu'il faut une reconversion des mentalités pour que les populations comprennent que le Masa a un coût. Progressivement, s'il veut continuer à élargir ses marges d'autonomie, une partie de son budget doit être générée par les entrées ». Un budget qui, selon le Dg du Masa, est constitué de 60% de subvention de l'Etat de Côte d'Ivoire, 24% du District d'Abidjan et 16% de l'Oif.

Au niveau de la caravane du Masa, dans les villes de l'intérieur, « On n'attendait aucune retombée financière. Notre objectif était de communiquer sur le Masa, le rapprocher des populations, inciter les populations locales à considérer les arts de la scène dans la diversité des disciplines du genre. Le bilan est donc en terme d'animation, de formation et de coopération », a-t-il dit.

Dans le déroulé du Masa, le Pr Yacouba Konaté, tout comme les journalistes, a déploré les retards dans le début des spectacles. « Nous avons compris que pour éviter les retards, il faut confier la planification aux techniciens- plateau, car ce sont eux qui sont chargés de la mise en scène. Nous tenons compte de toutes les insuffisances pour nous améliorer pour la suite ».

Donnant quelques chiffres le Pr Yacouba Konaté a affirmé que 1631 personnes sont déjà hébergées par le Masa, 360 billets d'avion ont été émis. Au niveau des productions, le festival déploie 102 spectacles avec en moyenne deux prestations pour chaque groupe. « A la fin du Masa, nous établirons un bilan plus complet du Masa 2018 », a-t-il conclu.