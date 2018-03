Cote d'Ivoire: Election des Sénateurs - La liste provisoire des candidats transmis au Conseil constitutionnel

Après la Commission électorale indépendante c'est au tour du juge des élections de plancher sur les dossiers de candidatures

Le Conseil constitutionnel a réceptionné, hier peu avant la mi-journée, la liste provisoire des candidats pour l'élection des Sénateurs du 24 mars. Au regard de l'ordonnance, tous les candidats non retenus sur cette liste provisoire auront trois jours francs pour contester cette décision de la Commission électorale indépendante, en saisissant le Conseil constitutionnel. Des personnes estimant aussi que certains noms ne devraient pas figurer sur cette même liste pourront également saisir le Conseil constitutionnel.

Après quoi, le Conseil pourrait statuer en vue d'arrêter la liste définitive des candidatures avant le début de la campagne qui commence le 19 mars à minuit et bouclée le 22 mars à minuit. Rappelons que la Commission électorale indépendante a affiché à son siège, mardi, la liste provisoire des 33 candidatures Rhdp et 25 candidatures indépendantes. C'est donc 58 listes de candidatures que la Cei a rendu public. Ce qui fait un total de 116 candidats, dont 11 femmes. Il faut indiquer que du 23 février au 9 mars, période pour le dépôt des candidatures au premier scrutin des sénateurs, l'institution chargée d'organiser les élections en Côte d'Ivoire a enregistré 61 candidatures qui équivalent à 121 candidats en raison de deux par liste. On notait à ce niveau 108 candidats hommes et 13 femmes. On dénombre 33 lieux de vote et 35 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national.

En Conseil des ministres, le 21 février, le gouvernement avait fixé au samedi 24 mars, l'élection des sénateurs. Des décrets relatifs à ce scrutin avaient été pris. Notamment la convocation du collège électorale qui se compose des députés, des conseillers de district autonome élus, des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ( à l'exception de ceux figurant sur une liste de conseillers de district autonome) en cours de mandat.