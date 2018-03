Cote d'Ivoire: Période des soldes/ Jean-Baptiste Koffi - "Les commerçants ont consenti 1,2 milliard de Fcfa pour les consommateurs"

interview

Le président de l'Union fédérale des consommateurs (Ufc) a invité les populations à profiter des réductions proposées par les opérateurs économiques à l'occasion de la journée mondiale.

Quelle est la situation actuelle du consommateur ivoirien au moment où nous commémorons la journée mondiale du consommateur ?

Nous avons eu des avancées ces dernières années en matière de protection des droits des consommateurs. Notamment depuis 2016, avec l'adoption de la loi relative à la consommation qui est venue donner beaucoup plus de pouvoir aux consommateurs et aux organisations défendant leurs intérêts. Des institutions ont été réformées pour une meilleure représentativité du consommateur dans les prises de décision. C'est le cas de la Commission nationale de la concurrence (Cnc) et du Comité national de lutte contre la vie chère (Cnlvc). Mais nous avons également enregistré un recul sur quelques points. Par exemple, nous ne siégeons plus aux conseils d'administration de la Radiodiffusion ivoirienne (Rti), de l'Agence de gestion des routes (Ageroute) et de la Haute autorité de la communication audio-visuelle (Haca). Ce sont des points sur lesquels nous voulons discuter avec les autorités pour que des corrections soient apportées, parce que nous voulons être rétablis dans nos droits.

Qu'est-ce qui va changer dans cette troisième édition de la Semaine du consommateur ivoirien par rapport aux années antérieures ?

Nous avons décidé d'aller au-delà de la seule journée internationale du consommateur pour offrir des opportunités de renforcement des capacités aux consommateurs et leur permettre de connaître leurs droits. En plus des communications organisées relativement au volet de la formation, nous faisons de la sensibilisation quant aux deux périodes de soldes que la Côte d'Ivoire a adoptées et qui ne sont pas encore bien ancrées dans les habitudes des consommateurs. L'objectif est aussi de faire en sorte que les commerçants acceptent de s'engager pleinement dans ce mouvement.

Dans ce cadre, nous avons créé une application - Tooceka - qui permet aux consommateurs de faire de très bonnes affaires en ligne. Les soldes sont organisées sur cette plateforme et 50 opérateurs économiques sur les 500 qui pratiquent les soldes y affichent les prix normaux et soldés, mais également la différence consentie aux clients. Et en fonction des stocks disponibles, nous sommes en mesure de dire, grâce à cette application, qu'il y a environ 1,2 milliard de Fcfa de réduction accordées par les commerçants qui sont notamment dans le vestimentaire, la maroquinerie et la téléphonie. Ce sont des informations que nous n'avions pas et cette situation constituait un frein à l'évolution des soldes. Les clients doivent aller profiter de cette opportunité pour cette première phase des soldes du 10 au 31 mars.

Cela cadre avec le thème choisi cette année qui est « Rendre les marchés numériques plus équitables »...

Effectivement. Commercer en ligne suppose que l'on a accès à l'électricité et à la connexion Internet tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Tous nos compatriotes disposent-ils de ces éléments ? Ce sont autant de questions que nous allons évoquer à l'instar des moyens de paiements, de la justesse des prix pratiqués, des normes et des risques encourus en ligne. Nous avons mobilisé des experts et consultants qui ont déjà commencé à entretenir les participants à la Scci au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci).