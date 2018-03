Cameroun: Musique - Le MASA d'Armand Biyag

Pour l'auteur-compositeur aux deux albums (« Mut Binam » et « Njan »), c'est la continuité d'un projet entamé il y a six ans. Son futur proche est déjà bien en route, avec sa résidence de trois mois d'ici peu à Paris, grâce à Visa pour la création, bourse octroyée par les Instituts français.

Son show de 30 minutes à l'Escale Bantoo, avec des titres comme « Afrika Jam », « Na senga bobe », entre makunè et makossa mariés à des sonorités jazz, cède place au constat : il a vraiment plus d'un tour dans son sac. Ce MASA 2018 est le deuxième d'Armand Biyag. Avec la différence qu'en 2016, il était sélectionné dans le festival « off », avant le « in » cette année.

Nombre d'artistes sont logés dans ces lieux qui ont accueilli les athlètes des Jeux de la Francophonie en juillet 2017. « On s'y sent bien », confirme Armand Biyag, avant d'entamer une discussion profonde autour de la voix. Car s'il touche à beaucoup d'instruments, sa voix au registre tout aussi pluridisciplinaire, tient une importance capitale.

