Sierra Leone: Présidentielle - Les précieuses voix des candidats éliminés

En Sierra Leone, le second tour de la présidentielle aura lieu dans douze jours, le 27 mars prochain. Il opposera… Plus »

Il y a déjà beaucoup de négociations et de promesses en tout genre ; c'est un véritable marché aux alliances et aux transferts de vote qui s'est ouvert. D'autant que le caractère ethnique et régional de la politique joue également un rôle », explique Alex Vines, directeur du programme Afrique à la Chatham House de Londres.

« J'ai cru d'abord que le SLPP pourrait être désavantagé à cause de la scission. L'APC semble plus uni que le SLPP, mais nous l'avons vu, il y a une marge très étroite maintenant, donc tout va se passer au cours des deux prochaines semaines.

Le bipartisme recule en Sierra Leone, affirme un observateur, certain que le jeu politique, dominé depuis l'indépendance par l'APC et le SLPP, est en train de s'ouvrir.

Les regards sont dorénavant braqués sur les candidats arrivés troisième et quatrième. Tous deux sont des dissidents des deux principaux partis, mais appelleront-ils à voter pour leur famille politique d'origine ? Pour l'instant, rien n'est moins sûr.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.