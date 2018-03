Tchad: Les fonctionnaires récupèreront leurs salaires et reprennent le travail

Sale temps pour Alpha Condé et Idriss Déby Itno. Et pour cause. En Guinée et au Tchad, le front… Plus »

De l'aveu de plusieurs observateurs, les deux parties s'en tirent à bon compte. Le gouvernement vient de se retirer une épine du pied et les syndicats ont obtenu d'être payés les jours non travaillés avec en plus la promesse de remboursement des salaires coupés dans le cadre des mesures d'austérité.

Pour le ministre de la Fonction publique et Dialogue social, Mahamat Moctar Ali, la fin du blocage des services publics consacrés par cet accord est une victoire pour tout le peuple tchadien : « Chers partenaires, aujourd'hui 14 mars constitue un grand jour pour les travailleurs d'arriver avec la grâce de Dieu à cette conclusion très salutaire pour le pays et pour toute la population tchadienne. »

Au terme des discussions qui ont été ardues, les principaux points de l'accord sont résumés par le secrétaire général adjoint de la confédération libre des travailleurs du Tchad : « Le paiement de salaire du mois de février 2018 à tous les agents de l'Etat, l'application des moratoires de trois mois - février, mars et avril 2018 - par les établissements bancaires sur les prêts contractés par les agents de l'Etat, la suspension du recensement en cours, la suspension de la grève générale en cours et la reprise du travail après le paiement effectif de tous les agents de l'Etat. »

Ce dernier s'engage à rembourser les salaires coupés en guise de mesures de rétorsions contre les travailleurs grévistes et à obtenir auprès des banques un moratoire pour le prélèvement des mensualités des fonctionnaires sous crédit et dont les salaires ont été revus à la baisse. En échange, les travailleurs décident de mettre fin à la grève.

