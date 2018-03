Ile Maurice: Violation du secret bancaire - La présidente réclame Rs 500M à la Barclays Bank

Des dommages moraux de Rs 500 millions pour violation du secret bancaire. C'est ce que réclame la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, à la Barclays Bank. Elle a fait servir une mise en demeure à l'institution bancaire hier, mercredi 14 mars.

Comme indiqué dans son communiqué mercredi 14 mars, la présidente a ainsi initié une première action en justice. La mise en demeure porte la signature de Me Gilbert Noël, avoué et spécialiste en droits bancaires et financiers. Le document a été servi en bonne et due forme par un huissier à la direction de la banque.

La principale raison évoquée par la présidente de la République est que la Barclays Bank a enfreint la clause de confidentialité en vertu de la Banking Act. La présidente fait ressortir que les informations personnelles concernant ses transactions bancaires ont été divulguées à la presse et au grand public, dans le sillage de l'affaire Platinum Card. Cela, souligne-t-elle, lui a porté ainsi qu'à sa famille un grand préjudice et a porté atteinte à sa réputation et à son intégrité. D'où sa décision de porter l'affaire devant la justice pour laver son honneur.