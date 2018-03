Angola: Les évêques s'adressent au président Joao Lourenço

C'est pour cela que les évêques réaffirment leur position en faveur de la vie. Ils sont contre la pratique de l'avortement. L'Eglise restera toujours les bras ouverts pour accueillir les enfants non voulus et garantir un soutien moral et psychologique.

Or, suite à des manifestations, le parti-Etat, le MPLA, avait décidé de faire machine arrière et de l'autoriser en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère. Dans tous les autres cas, l'Angolaise qui y aura recours pourrait risquer jusqu'à dix ans de prison.

Les évêques, eux, interpellent le chef de l'Etat. Ils l'encouragent à poursuivre la réforme de l'Etat et à lutter contre les déséquilibres et l'injustice : « Observant la réalité du pays, les évêques remercient son excellence, président de la République, le général João Lourenço pour lever l'interdiction imposée jusqu'ici à radio Ecclésia d'émettre sur tout le pays.

Les évêques d'Angola étaient réunis ces derniers jours dans la province de Namibe pour leur Assemblée annuelle plénière. La première depuis l'élection du nouveau président Joao Lourenço et son investiture il y a presque six mois.

