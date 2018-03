Lors de la dernière revue en septembre 2017, le FMI a souligné l'importance de la poursuite des efforts menés pour l'amélioration des recettes fiscales et douanières, l'amélioration de la qualité des dépenses publiques à travers l'accroissement des dépenses d'investissement, la maîtrise de la masse salariale et la réduction des transferts vers les entreprises publiques.

Cette mission durera 14 jours et permettra, une fois de plus d'apprécier le niveau de performance de Madagascar, dans la mise en œuvre de ce Programme. Hier, les techniciens du FMI, conduits par Marshall Mills, chef de délégation, ont été reçus par le ministre des Finances et du Budget, Vonintsalama Andriambololona. D'après les informations, cette revue concerne l'exercice du deuxième trimestre de l'année 2017 et pourrait aboutir au prochain décaissement du financement FEC, si les résultats sont jugés satisfaisants. A noter que la bonne performance de Madagascar dans la mise en œuvre de ce Programme économique a toujours été saluée par le FMI, suite aux deux premières revues. Cette fois, les prévisions restent prometteuses.

