Madagascar: Elections - Les Nations Unies engagées dans les organisations techniques et politiques !

Hayle Meinkerios, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, a effectué une visite de courtoisie auprès du Premier ministre, Olivier Mahafaly Solonandrasana hier à Mahazoarivo. Ils n'étaient pas seuls. Violette Kakyomya, le coordonnateur résident du Système des Nations Unies, était présente lors de la rencontre.

Aucune information brute n'a filtré de la rencontre, la Primature s'est contentée d'effectuer une communication y afférente. Ainsi dans un communiqué en date d'hier, il est mis à la connaissance du public que la mission de cette délégation des Nations Unies est surtout focalisée sur « l'identification des éventuels défis à relever pour la préparation denos prochaines élections, où les Nations Unies contribueront dans la perfection du côté technique, voire la politique électorale ».

Enormes défis. Les défis à relever, à caractère herculéens, sont loin d'être une mince affaire. Il s'agit, entre autres, de ces lois électorales dont certaines dispositions méritent une révision, car polémiques et allant à l'encontre des principes démocratiques. Mais ce n'est pas tout. La sensibilisation des électeurs à se rendre dans les bureaux de vote et de voter lors du scrutin n'est point facile. Sans aborder les suspicions (d'ores et déjà) des fraudes électorales, des calculs politiques pour éliminer tel ou tel candidat potentiel, le renforcement et l'extension des compétences d'attributions de la Ceni et surtout - comme il a été indiqué hier - les risques de « violences » ou « conflits relatifs aux électoraux », pour reprendre les termes de l'Union Européenne. La liste n'est pas exhaustive, mais reflète à quel point les enjeux des prochaines élections sont colossaux et incommensurablement stratégiques.

Satisfecit. Et nonobstant les réalisations qui restent à faire, le Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana a fait preuve d'un considérable satisfecit. Selon les informations qui nous ont été transmises, il a exposé l'état des lieux actuel de l'environnement électoral, sans oublier de « dresser un bref bilan des actions déjà entreprises, en mettant un accent sur les démarches exclusives et participatives utilisées tout au long du processus des élections, notamment concernant la statistique des électeurs, les innovations apportées dans les projets de loi (... ) qui sont actuellement au niveau du parlement et enfin les communications effectuées pour le respect de la transparence, tout en se conformant aux recommandations de la CENI ». La prochaine étape, toujours selon le locataire de Mahazoarivo, est le contrôle de constitutionnalité.

Organisations techniques. Du côté des Nations Unies, on a réitéré « le soutien et l'assistance » de l'Onu à Madagascar dans « les organisations techniques et politiques des élections ». Une organisation technique, une organisation politique pour plus d'immixtion dans les affaires du pays ? La question se pose, car en principe, le domaine électoral relève de la souveraineté d'un pays. C'est à travers les élections que le peuple exprime son choix sans que tel ou tel pays, telle ou telle organisation internationale n'aient besoin d'intervenir. On se demande, par conséquent, quel genre d'organisation politique va apporter le système des Nations Unies et quelle est cette politique électorale (suscitée) à laquelle il va contribuer ? Des éclaircissements s'imposent.