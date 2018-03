Madagascar: « Taom-baovao malagasy » - Le coup d'envoi est lancé

Fin de la polémique autour du Nouvel An malgache !

Le coup d'envoi est lancé aujourd'hui au « Tahala Rarihasina ». Visant à rassembler les quatre coins de la Grande Ile, la célébration s'étend jusqu'à dimanche. Enfants, adultes, jeunes et vieux, sont conviés à découvrir une facette de la culture malgache et de célébrer le Nouvel An malgache qui fit dorénavant l'unanimité. Le temps est venu de renouer avec les racines, de découvrir les us et coutumes, mais surtout de redonner sa lettre de noblesse à la culture malgache.

Le 17 mars, le « Afo tsy maty », ou la flamme du Nouvel An brillera de mille feux au stade de Mahamasina non seulement pour réchauffer l'ambiance au sens propre du terme mais aussi pour finir en beauté la fin de l'année. Pour ce faire, le grand public est invité à assister au réveillon jusqu'au petit matin. Le 18 mars, l'Ampanjaka Antemoro Anakarana prononcera la bénédiction pour que la nouvelle année apporte prospérité, abondance et bonheur pour les jours à venir.