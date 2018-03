Madagascar: « Hira gasy » - Randrianasolo Betsileo sort son album

Charme betsileo. En 80 minutes, la troupe se met tantôt sur un plateau d'Antsirabe, ou sur le décor d'Andiana Ambositra démontrant ainsi la richesse du paysage des Hauts- Plateaux. Comme toute troupe qui se respecte, les anecdotes, les « covers » de variété et les leçons de vie sont à l'ordre du jour. Usant du charme de l'accent betsileo combiné avec la vive voix aiguë et rythmée qui fait la signature de la musique folklorique des Hauts- Plateaux, la troupe a de quoi se démarquer des autres.

Sa particularité ? Randrianasolo Betsileo est de latrempe des troupes « droit au but ». Sans langue de bois, le titre de sa dernière ponte est on ne peut plus explicite. « Izay tena marina mihitsy lazaina fa ny vahoaka azy laingalaingana », tel est l'intitulé de son album sorti récemment dans les bacs. Le discours et toutes les chansons y afférents colorent ce thème dans lesquels Randrianasolo Betsileo partage des leçons à tirer de la vie quotidienne et de la conjoncture actuelle.

