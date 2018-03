Madagascar: Education politique et citoyenne - L'IEP lance le « Hay Politika »

A l'aube de la présidentielle, il est indispensable de mettre en œuvre une éducation politique et citoyenne en bonne et due forme à l'instar de l'initiative de l'IEP (Institut d'Etudes Politiques) à travers le programme « Hay Politika ».

C'est quoi ? Selon les explications fournies, il s'agit d'un programme d'éducation politique et citoyenne, justement, qui contient quatre pôles d'activités, en l'occurrence, un cycle de conférence en accès libre, un cycle de formation sur inscription, des émissions audio-visuelles sur facebook (i-tafa, i-dinika, i-teny) et des rencontres et expositions sur l'art engagé (i-kanto, i-hetsika). Pour cette année, le Club Politique Publique (Cpop) de l'IEP prépare plusieurs conférences axées généralement sur les politiques publiques.

Débats à trois. Des thèmes sont, par ailleurs, prévus dont, entre autres, « peut-on sauver Madagascar, le point de vue politiste ? Le sosialimbahoaka ou l'inclusivité ? L'administration peut-elle être efficace et efficiente ? La diplomatie économique et soft-power, La bonne gouvernance : pourquoi faire ? La religion et la politique : deux faux amis du développement ? » Ou encore « L'éthique sans fard ni regret ». Comment se déroule la conférence ? Toujours d'après les explications reçues, elle sera animée par trois personnes : la première issue d'un parti politique ou le candidat même, la deuxième de la société civile ou un citoyen et la troisième un expert ou un enseignant. D'abord, le candidat sera chargé de présenter son programme par rapport au thème du jour. Puis, la société civile lui posera les questions y afférentes. Et enfin, l'expert en établira une synthèse et un éclairage technique qui seront transformés ultérieurement en « guide de lecture politique » par rapport au thème. Notons que ce débat a lieu tous les derniers vendredis du mois.