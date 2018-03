Madagascar: Une attitude outrancière unanimement condamnée

En parlant de l'odeur d'aisselle régnant dans le coin de la salle occupée par les journalistes, cette parlementaire a provoqué un chahut indescriptible. Le président de séance, pour calmer les esprits, a autorisé la présence des membres de la presse, mais le mal a été fait. La séquence a été filmée et vue par les téléspectateurs. Elle est passée en boucle sur les réseaux sociaux. Les internautes n'ont pas mâché leurs mots pour exprimer leur indignation. Les quotidiens de la capitale n'ont pas été en reste. Cependant, à quelque chose, malheur est bon. C'est une séance plénière qui s'est tenue hier. Les membres de la société civile sont venus présenter leurs remarques et leurs propositions d'amendements sur les projets de loi électorale. En somme, tout est revenu dans l'ordre.

Ce fut une réaction épidermique qui peut même être qualifiée d'irréfléchie. La députée élue à Isandra, excédée de voir tous ces journalistes venus à l'Assemblée nationale s'est emportée et a exigé qu'ils sortent. Cet excès de zèle qu'elle a manifesté était à son avis tout à fait justifié, car il s'agissait d'une commission plénière. Les députés de l'opposition ayant pris fait et cause pour les membres de la presse ont provoqué la colère de leurs collègues soutenant le régime. Le ton est monté et c'est dans ce contexte qu'ont été prononcés ces mots malheureux.

