Madagascar: Football / FMF - Il y a footeux et footeux !

Les émissaires de la CAF et de la FIFA vérifieront donc sur place les allégations de l'ancien président de la ligue de Bongolava, un titre honorifique qui lui donne peut-être le droit d'intervenir et trancheront en conséquence tout en sachant évidemment qu'il y a footeux et footeux. Les vrais amoureux du ballon rond n'iraient pas jusqu'à faire vaciller toute une institution en partant d'un constat tiré sur deux ligues sur un total de 22. Certes il s'agit d'une illustration de la démocratie, mais en quoi cela va-t-il changer ? Sinon d'arriver à une sanction collective qui prendrait la forme d'un comité de normalisation diligenté par le clan à l'origine de cette fameuse crise.

C'est maintenant confirmé que les doléances à l'origine de cette crise qui ternit l'image du football malgache viennent de Désiré Rakotoarimino qui, par conférence de presse interposée, remercie publiquement les deux personnes en l'occurrence la Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura, et le président de la CAF, Ahmad, à qui il avait envoyé son compte rendu des élections au niveau de la ligue de Vatovavy Fitovinany et de Haute Matsiatra.

