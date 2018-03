Madagascar: Vie associative - Solidarité retrouvée pour les Antesaka

Solidarité. Dans son allocution, le Secrétaire général de l'association M.Rakotomila n'a eu de cesse de faire appel à la solidarité des membres : « Chacun doit se concentrer sur le développement de la région Sud-Est au lieu de s'attarder sur les différends et les polémiques. » En rappelant brièvement l'histoire de Zachée, il a voulu démontrer que la charité prévaut sur la cupidité. Autant donc influencer sur sa communauté en impactant positivement sur la société et en faisant du bien à son prochain. Un appel à la cohésion, qui apparemment, du moins d'après l'applaudimètre, a reçu un écho favorable de la part de l'assistance.

Pour renforcer cette cohésion, leur association dénommée « Zanaray Miraindraiky » ont organisé une rencontre au Centre culturel de la Caisse nationale de Prévoyance sociale (CNaPS) à Vontovorona. La rencontre qui était également une présentation de vœux, était en quelques sortes, un rassemblement pour les Antesaka éparpillés dans la Grande Ile, car ceux de Diégo-Suarez et de Majunga étaient également présents. Des femmes et hommes politiques, ainsi que des militaires de renom (pour ne citer que le Général Jean Emile Tsaranazy - président d'honneur de l'association), ainsi que des artistes, se sont également joints à eux.

