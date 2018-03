Madagascar: Second tour de la présidentielle - Risque de fraudes massives avec des bulletins de vote individuels

En cas d'utilisation de bulletins de vote individuels, le (second) tour risque d'être joué.ELE15G 3156 signes 10,5 modules

Le régime HVM qui a élaboré le projet de loi organique relative à l'élection présidentielle prépare un mauvais... tour au candidat d'en face.

L'article 20 alinéa 1er du projet de loi organique relative à l'élection du président de la République stipule que « pour le premier tour de scrutin, le vote est exprimé au moyen de bulletin unique ». C'est comme en 2013 sauf que pour la présidentielle 2018, l'alinéa 3 du même article prévoit deux possibilités en disposant que « pour le second tour de scrutin, le vote est exprimé au moyen de bulletin unique, ou, le cas échéant, au moyen de bulletins de vote individuels établis pour chaque candidat. La nature des bulletins de vote du second tour est fixée par décret pris en Conseil de gouvernement, après avis de la Commission Electorale Nationale Indépendante ».

Manipulations. L'alinéa 4 d'ajouter que « la Commission Electorale Nationale Indépendante est autorisée à prendre toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires et appropriées pour sécuriser le maniement des bulletins de vote, et éviter toute utilisation frauduleuse de ceux-ci ».A propos de fraudes, les « hala-bato » risquent d'être massives avec l'utilisation éventuelle de bulletins de vote individuels au second tour. Ce serait même une porte ouverte à toutes sortes de manipulations voire d'infantilisation des électeurs - notamment dans les zones enclavées - du genre : « si vous n'aimez pas tel candidat, jetez son bulletin dans l'urne ou mettez-le à l'envers ».

« Mpividy vato ». Outre le fait qu'il facilite le bourrage des urnes, le système de bulletins de vote individuels feraient l'affaire - au propre comme au figuré - des « mpividy vato », c'est-à-dire de ceux qui achètent les suffrages des électeurs en exigeant comme pièce justificative à la sortie du bureau de vote, le bulletin du candidat qu'ils ne veulent pas faire élire. « Ramenez le bulletin de l'autre candidat afin qu'on puisse effectivement vérifier que vous avez bel et bien voté pour l'un ». Un stratagème qui avait cours avec le système de bulletins de vote individuels notamment dans les zones reculées et peu informées. Un éloignement géographique et un déficit d'informations qui sont également des facteurs propices aux fraudes pendant l'acheminement des bulletins de vote individuels.

PV de carence. Il n'est pas exclu que les bulletins de l'autre candidat n'arrivent même pas dans les bureaux de vote en raison de problèmes de moyens de locomotion ou dans le but inavoué de favoriser le candidat d'Etat ou d'handicaper son adversaire. Le résultat est le même quoiqu'il puisse aussi être modifié en cours d'acheminement des plis. L'article 189 alinéa 4 du projet de loi organique relative au régime général des élections et des référendums prévoit même que « si, pour des raisons majeures, les résultats d'un ou de plusieurs bureaux de vote n'ont pas pu lui être acheminés dans le délai prévu par les textes spécifiques à chaque catégorie d'élection, suivant la date du scrutin, elle dresse un procès-verbal de carence ». Force est de se demander qui dresse le PV de carence qui risque de laisser certains candidats sans... voix.