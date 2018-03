Madagascar: Kamisy Guy John - « Nintsika Jiaby Iz'Ty est une association apolitique »

Actuellement, elle compte 2.350 membres. L'association a pour objectif de promouvoir le développement de la Province d'Antsiranana à travers différents projets mettant l'accent sur l'humanité et le développement. Résidant en France, Kamisy Guy John a décidé de fonder « Nintsika Jiaby Iz'Ty » pour tenter de trouver des solutions contre la pauvreté, le chômage et la dégradation des infrastructures routières dans la partie Nord de la Grande Ile.

Pour le moment, elle ne soutient aucun candidat à la Présidentielle », a tenu à expliquer son président Kamisy Guy John en réaction à notre article sur la candidature du locataire de Mahazoarivo à la course à la Magistrature suprême. Selon ses dires, « nous ne soutenons pas la candidature du Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana ni aucun autre candidat d'ailleurs ». Kamisy Guy John a toutefois laissé entendre que « l'association est ouverte à tout le monde, sans distinction de race, de religion, ou de parti politique ». Pour le moment donc, « Nintsika Jiaby Iz'Ty » qui a vu le jour le 13 janvier dernier, reste au dessus de tout calcul politique et ce, bien malgré l'existence de nombreuses sollicitations.

