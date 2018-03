Angola: Investissement agricole étranger à Lunda Norte

La ferme de Caconda, qui contrôle actuellement 400 têtes, compte en avoir au moins 1500 jusqu'en juin 2018, et tout au plus 3500 exemplaires jusqu'à l'année 2019.

Le ministre, qui s'exprimait à l'occasion de la visite du chef de l'Etat, João Lourenço, à la ferme de Cacanda, a souligné que les caractéristiques de Lunda Norte contribueraient au développement de l'agriculture, et que les familles pourraient jouer un rôle important dans la culture de manioc, des arachides et des haricots.

Une fois à l'est du pays, ces hommes entreprenants vont dynamiser l'activité dans la région, car Lunda Norte dispose du sol et des eaux qui facilitent la culture de divers produits, a ajouté le ministre de l'Agriculture, Marcos Nhunga, mercredi, à Dundo, chef-lieu de cette province.

