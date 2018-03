Angola: Le pays réaffirme son engagement dans le genre

New York — Le gouvernement angolais a réaffirmé mardi à New York son engagement à la promotion de politiques d'égalité de genre et de l'émancipation des femmes et filles qui concourent à la réalisation des Objectifs de Développement Durables.

Ces propos ont été tenus par la ministre d'Action sociale, Famille et Promotion de la Femme, Victória da Conceição, en intervenant au débat général de la 62ème session de la Commission des Nations Unies Sur le Statut de la Femme (CSW, sigle en anglais), qui se déroule du 12 au 23 mars 2018 au siège de l'ONU.

Le gouvernement angolais place le genre parmi les questions prioritaires de l'Agenda National, en tenant compte de l'égalité d'opportunités entre les hommes et les femmes, et cela vise à rendre ces dernières actives, a-t-elle ajouté.

Selon la ministre, le projet du gouvernement vise également à prendre des décisions et à mettre en place des politiques plus représentatives et inclusives, qui puissent conduire au développement durable du pays.

Appelant le Parlement à œuvrer en faveur de la femme, la ministre a dit que l'égalité de genre et l'émancipation des femmes et filles rurales étaient prioritaires dans la stratégie politique du gouvernement.