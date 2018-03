Angola: La CEAST condamne la dépénalisation de l'avortement

La CEAST explique que ce qui est en cause "c'est le principe d'égalité et non de discrimination, également mentionné dans l'Article 23 de la Constitution angolaise. Il n'est pas dit que l'embryon et le fœtus humain ne jouissent pas de statut de personne, pour ne pas bénéficier de la tutelle que l'Article 30 de la Constitution reconnaît à la vie de la personne humaine".

"Devant tant des menaces que la vie humaine souffre actuellement, c'est notre devoir, en tant qu'évêques, de réaffirmer son inviolabilité et une défense intransigeante de la vie. Elle est le fondement sur lequel s'appuient toutes les autres valeurs et tous les véritables droits de l'homme", poursuit la note pastorale.

La conférence "affirme, avec clarté, son option en faveur de la vie, dans toutes ces étapes, et la valeur sacrée de la vie et de sa dignité", ajoute le document lu par l'évêque Emílio Sumbelelo, du diocèse d'Uige.

