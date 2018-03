Angola: Symposium à Huambo sur l'adaptation aux climats

Luanda — La ville de Huambo va accueillir, du 26 au 27 mars 2018, une réunion préliminaire du symposium scientifique du Centre de l'Afrique australe pour les Sciences et Services d'Adaptation aux Changements Climatiques et Gestion de Sols (SASSCAL, sigle en anglais).

L'Angola, l'Afrique du Sud, l'Allemagne, le Botswana, la Namibie et la Zambie participeront à ce colloque destiné à partager et échanger des d'expériences sur la contribution de la science, technologie et innovation à la résolution des problèmes sociaux dus aux changements climatiques.

Les spécialistes vont également partager et échanger des expérience sur la gestion durable de sols et la promotion de développement durable, précise un communiqué de presse.

Au cours du symposium, seront présentés et discutés les résultats des recherches scientifiques effectuées en Angola durant la période 2013/2017, dans le cadre des financements de la SASSCAL, qui a comme domaine d'intervention le recyclage et la formation des ressources humaines, la recherche scientifique et prestation de services dans les secteurs de climat, des eaux, de l'agriculture, forêt et biodiversité.

En Angola, l'initiative est coordonnée par le ministère de l'Enseignement supérieur, Science, Technologie et Innovation, en partenariat avec l'Université "Eduardo dos Santos" basée à Huambo, chef-lieu de la province du même nom (plateau central).