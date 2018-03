Egypte: Disparition de l'ancien Président de la Fédération égyptienne, Samir Zaher

Samir Zaher a assumé la présidence de l'EFA de 1996 à 1999 et un second passage de 2005 à 2012. Sous sa direction, les Pharaons ont remporté quatre titres de la Coupe d'Afrique des Nations - 1998 (Burkina Faso), 2006 (Egypte), 2008 (Ghana) et 2010 (Angola), sans doute le mandat le plus réussi de l'histoire du football égyptien.

Après avoir raccroché les crampons, il était entré dans l'administration et avait été élu membre du bureau du club sportif d'Héliopolis en 1990. Deux ans plus tard, il rejoignait le conseil d'administration de la fédération égyptienne de football avant d'être élu vice-président en 1994.

« En mon nom, ceux du Comité exécutif de la CAF et de l'ensemble de la famille du football africain, je présente mes sincères condoléances à l'Association égyptienne de football et à la famille endeuillée. Nos pensées sont avec elles pendant cette période difficile ", a déclaré le Président Ahmad.

Copyright © 2018 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.