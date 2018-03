Mali: Travailleurs compressés d'Huicoma - Le gouvernement débourse 2,1milliards de F CFA pour le paiement des droits

Prenant la parole elle dira que ce point de presse avait pour objet d'informer sur le dossier HUICOMA. Elle estime que l'existence d'un état de payement faisant ressortir que le gouvernement à travers le ministère de l'économie et des finances, a entièrement payé aux travailleurs de Huicoma -SA, le montant 2,1 milliards de F CFA, elle fera savoir que ce document est attesté par l'existence de la décharge des représentants des travailleurs. Cette somme est reparti comme suit : 248 177 869 FCFA des arriérés de salaires, 1 433 358483 F CFA comme fonds de réinsertion des travailleurs licenciés, 408 688 330 F CFA pour les partants volontaires à la retraite et 9 775 038F CFA pour les saisonniers. A ses dires, au titre du paiement de l'indemnité de réinsertion, les travailleurs licenciés pour motif économique, au nombre de 432 et les partants volontaires au nombre de 64 travailleurs ont tous reçu leur argent.

Les échanges ont porté entre autres sur l'harmonisation des statuts des collectivités et sur l'affaire d'huicoma. Au cours de cette conférence, Mme le ministre a tenu a recadré les femmes et a fait savoir que les droits ont à majorité été payés par le gouvernement.

La traditionnelle conférence de presse du ministre porte-parole du gouvernement de ce mercredi 14 mars 2018, a reçu deux ministres, à savoir le ministre des Collectivités Territoriales : Alassane Ag Hamed Moussa et celui du Travail et de la Fonction Publique, Chargé des Relations avec les Institutions : Mme DIARRA Raky TALLA.

