Le ministre de la Justice, Hamidou Younoussa Maïga a annoncé lors de l'ouverture des travaux de la 6e session ordinaire de l'Institut national de formation judiciaire (Infj) que son budget passe à plus d'un milliard.

L'ambition du ministre Hamidou Younoussa Maïga est de corriger les tares de la justice malienne. Le chef du département de la Justice s'est voulu une fois de plus déterminé à œuvrer dans le même sens. Les activités de la 6e session du conseil d'administration de l'Infj sont d'autant plus importantes. Il s'agit de l'examen et l'adoption du procès-verbal de la session précédente; le contrôle des tâches issues de cette session et le projet de budget exercice 2018.

De prime abord, le ministre a insisté sur le devoir de l'Infj, les moyens pour y parvenir et le respect du serment. Selon le ministre, l'Institut doit s'imposer l'ambition de former des femmes et des hommes capables d'assumer les immenses responsabilités que la société va leur confier. « Pour la formation des professionnels du droit, dit le ministre, notre Institut doit se donner les moyens tant humains que financiers. » Outre la formation continue des acteurs de la justice, des efforts ont été consentis pour le recrutement de 40 auditeurs de justice.

Ensuite, Hamidou Younoussa Maïga a signalé une croissance du budget de la structure. De 1.041.328.000 F CFA en 2017, il passe à 1.074.722.000 F CFA en 2018, soit une croissance de 3,21 %. Pour lui, cette croissance s'explique par l'augmentation de la ligne de crédit destinée à la formation qui passe de 33.200.000 F CFA en 2017 à 58.200.000 de nos francs en ressources humaines.

Enfin, il a félicité le directeur et l'ensemble du personnel de l'Infj pour les succès déjà obtenus, avant de les encourager à persévérer dans cette voie.