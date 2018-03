Mali: Vignettes 2018 - Spéculation autour de la délivrance

A ce sujet, Aguissa Zouladeïni Maïga, receveur percepteur du district, a souligné que les vignettes concernaient les détenteurs des engins à deux roues. «La condition d'acquisition de la vignette est d'apporter soit la facture d'achat de la vignette ou une ancienne vignette de la moto plus le tarif correspondant à l'engin. La délivrancedes vignettes a été centralisée pour lutter contre la fraude, pour assurer la sécurité des agents qui détiennent l'argent et pour aussi des raisons logistiques», a-t-il déclaré.

Pour rappel, depuis 2017, la Mairie du district de Bamako a numérisé les vignettes des engins à deux roues pour plus de traçabilité et de sécurité. L'opération 2018 se déroule à la Mairie du District, considérée comme l'unique centre de délivrance.

