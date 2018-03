Ile Maurice: Triangle de Chamarel - L'Association socioculturelle rastafari fera appel

Durant le procès, les rastafaris avaient soutenu que leurs ancêtres étaient présents sur ce lieu depuis 450 ans. Or, avait fait remarquer le juge, «cela nous ramène en 1568. Selon les livres sur l'histoire, les Français avaient pris possession de Maurice en 1715 et des colons avaient immigré en 1721. Alors, les allégations de l'association selon lesquelles leurs ancêtres occupaient le terrain, soit en 1567 ou 1667, ne sont pas correctes».

Le lieu de culte des rastafaris, le Tabernacle, se situe dans le Triangle de Chamarel. Or Case Noyale Ltée avait débuté des procédures pour déloger les rastafaris, arguant qu'ils occupent illégalement ces terres où elle souhaite aménager des aires de stationnement. La Cour suprême a, elle, donné gain de cause à la Compagnie sucrière de Bel-Ombre.

