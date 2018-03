Ile Maurice: Consommateurs, faites vos doléances sur la page Facebook du ministère

«Public, profitez-en», a exhorté le ministre Ashit Gungah lors du lancement qui s'est tenu au Paille-en-Queue Building à Port-Louis. Il a souligné que cette page Facebook a pour but de faciliter la vie du public. D'ailleurs, il a fait ressortir qu'un fonctionnaire de la Consumer Affairs Unit est dédié à la page Facebook et à l'application mobile du ministère lancée la semaine dernière, la Consumer Protection App.

A titre d'exemple, ils pourront prendre des photos ou faire des vidéos quant ils feront face à des maldonnes comme les prix mal affichés ou des produits expirés qui se trouveraient sur les étagères des supermarchés et les poster sur cette page Facebook. Ils auront aussi droit à des informations sur le ministère de l'Industrie, du commerce et de la protection des consommateurs.

Ashit Gungah a lancé, ce jeudi 15 mars, la page Facebook du ministère de l'Industrie, du commerce et de la protection des consommateurs. Cette page accueillera les suggestions et doléances des consommateurs.

