Maroc: Ismail H'Maida - L'international marocain en prison pour vol à main armée

Les faits reprochés à Ismail H'Maida ont eu lieu le soir du nouvel an et le 6 janvier. Il est pour l'instant le seul à se retrouver en prison. La police enquête actuellement pour découvrir si un ou plusieurs complices seraient également impliqués.

Arrivé à Westerlo l'été dernier sous forme de prêt, le Lionceau de l'Atlas a été viré au mois de janvier. Il arrivait également en fin de contrat à l'AS Rome. Depuis lors, entouré par de mauvaises personnes, il serait tombé dans un mauvais engrenage. L'international marocain de 22 ans est né aux Pays-Bas. Il ne s'y est pas non plus toujours montré sous son meilleur jour. A 12 ans, il a été mis à la porte du centre de formation de Twente. Il a tout de même rebondi à Brescia en Italie. Ce qui lui a valu un transfert de 3 millions d'euros à l'AS Rome. Par la suite, il a défendu les couleurs d'Ascoli, de Vincenza et a fait de courts séjours au Portugal et à Crystal Palace.

Cet homme âgé de 22 ans est soupçonné d'être impliqué dans cinq attaques à main armée en Campine anversoise, indique mercredi le parquet de Turnhout, confirmant une information parue dans plusieurs médias. Ismail H'Maida aurait commis des hold-up muni d'un pistolet dans un casino, un magasin de chaussures et une station-service à Turnhout ainsi que dans des supermarchés à Ravels et Lille.

