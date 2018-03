Algérie: Le ministre français de l'Intérieur à Alger pour parler terrorisme

L'Algérie ne fait pas partie de la force militaire conjointe du G5 Sahel. La France cherche à impliquer plus Alger dans l'action de G5, ne serait-ce que par l'échange d'informations. Un dilemme qui pousse Paris à doubler ses efforts et à faire de l'axe Alger-Paris, un axe parallèle au G5 Sahel.

Cette visite marque la poursuite de rapprochement entre l'Algérie et la France et cela, malgré les divergences d'approches en matière de lutte contre le terrorisme.

Arrivé mercredi soir, Gérard Collomb a coprésidé ce jeudi matin avec son homologue algérien une réunion des préfets algériens et français. Lors de son discours devant les préfets français et les walis algériens, Gérard Collomb a considéré que l'Algérie joue un rôle central dans la lutte contre le terrorisme.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.