Cameroun: Un opérateur culturel suggère un fonds pour la mobilité des artistes

"Ce que l'on n'a pas vu venir, c'est la révolution numérique et le choc des visas et de l'émigration clandestine. Ainsi, avec l'appui de l'Organisation internationale de la Francophonie, nous avons une collaboration sur le plan technique avec la Belgique, notamment avec Christrophe Galent pour la formation des techniciens du spectacle", a-t-il signalé.

"Il faut faire en sorte que l'on accède beaucoup facilement aux artistes et aux œuvres", a plaidé l'ancien secrétaire général du Dak'art, selon qui "l'OIF a toujours pris en compte cette problématique qui a abouti à une époque à la création du MASA et des Jeux de la francophonie".

"Face aux conditions de circulation et de productions nouvelles, il est impératif d'avoir de nouvelles pratiques", a de son côté fait valoir Ousseynou Wade, expert de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) et ancien secrétaire général de la Biennale d'art africain contemporain de Dakar (Dak'art).

"Nous espérons que dans deux ans ; c'est ce fonds qui nous permettra de venir au MASA", a indiqué l'opérateur culturel, membre de l'association "Scène d'Ebène", qui a toujours compté sur le financement participatif de parents et amis pour faire participer des artistes au ASA à "Visas for music".

