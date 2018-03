Le ministère public devait s'occuper de voir comment il doit procéder à la libération de ces deux personnes parce que ceux qui ne sont pas nommés dans une affaire sont dénommées», assène de son côté Me Adama Fall. Confortant la position dégagée par ses confrères, Me Baba Diop demande formellement au tribunal d'ordonner une main levée pour les deux prévenus.

En effet, selon eux, il n'est plus possible de faire marche arrière parce que, disent-ils, le juge d'instruction en prenant son ordonnance de renvoi s'est définitivement dessaisie de ce dossier au profit du tribunal.

Pour eux, le ministère public est en face d'une impasse du fait de cette situation et le tribunal devrait tirer toutes les conséquences de cette omission en ordonnant la main levée du mandat de dépôt pour Alpha Diallo et Mouhamed Lamine Mballo, les deux accusés oubliés de l'ordonnance de renvoi du doyen des juges d'instruction.

Il faut dire que c'est le troisième renvoi prononcé par ce Tribunal de grande instance statuant en matière criminelle dans le cadre de cette affaire d'association de malfaiteurs en relation avec des organisations terroristes et actes de terrorisme, après les renvois du 27 décembre 2017 et du 14 février dernier.

Et, en application de l'article 252 du Code de procédure pénal, nous ordonnons le renvoi de cette affaire au 9 avril 2018», s'est justifié le président du tribunal. Par ailleurs Samba Kane a indiqué que le tribunal se déclare incompétent en ce qui concerne la demande de mise en liberté formulée par Me Baba Diop pour ses clients.

«Le tribunal constate que les inculpés, Alpha Diallo et Mouhamadou Lamine Mballo alias Zikifri Ly ont été identifié dans l'ordonnance de renvoi et cité également dans la motivation de cette ordonnance. Cependant, le juge n'a pas décidé sur leur sort dans le dispositif de cette ordonnance. C'est pourquoi, le tribunal estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugé.

«Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une simple omission», a martelé le premier substitut du procureur de la République, non sans préciser que cette demande est bien motivée en droit.

Car, selon toujours le procureur de la République, les deux oubliés de l'ordonnance de renvoi sont bel et bien concernés par les charges retenues contre Alioune Ndao et ses autres co-prévenus. Il s'agit de Mohamadou Lamine Mballo alias Zirkif Ly et de Alpha Diallo.

