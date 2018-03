Sénégal/Guinée: LDC - Khadim Ndiaye et son double défi

Mais en dépit de ses performances, Khadim Ndiaye un doute subsiste toujours le concernant, et de fait, Khadim Ndiaye doit encore prouver sa valeur aux yeux de l'opinion sportive nationale pour enfin lever les dernières incertitudes et inquiétudes du staff technique national.

Avec le manque de temps de jeu du Rennais Abdoulaye Diallo et d'Alfred Gomis (Spal, Italie), le gardien du Horoya AC, qui joue régulièrement et qui a assumé un intérim digne de respect, demeure une solution naturelle pour le staff technique de l'équipe nationale du Sénégal.

Il n'est certes pas exempt de tout reproche sur le but de Génération Foot lors du match aller (1-2) joué à Conakry, mais ce détail devrait d'autant plus amener le gardien sénégalais à vouloir prouver samedi qu'il reste le rempart solide sur qui son club peut compter aussi bien que les Lions en perspective de la Coupe du monde 2018 (14 juin au 15 juillet).

Dakar — Khadim Ndiaye, le gardien sénégalais du Horoya AC, sera confronté samedi au double défi de qualifier son équipe en phase de poules de la Ligue des champions et de prouver au public sénégalais qu'il demeure le rempart le plus sûr pour une bonne phase finale des lions à la Coupe du monde 2018.

