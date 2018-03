Sénégal: Poursuivi pour apologie du terrorisme - Ibrahima Ly alias Abu Hazam plaide non coupable

Le présumés recruteurs de terroristes au Sénégal, Ibrahima Ly alias Abu Hazam a plaidé hier, mercredi 14 mars, non coupable des chefs d'inculpation retenus contre lui. Appelé à la barre, le franco-sénégalais a indiqué avoir été à Raqua en Syrie pour approfondir ses connaissance du Coran et de la langue arabe.

A la barre du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar statuant en matière criminelle dans le cadre de l'affaire relatif à l'apologie du terrorisme l'opposant au ministère public, Ibrahima Ly alias Abu Hazam, présumés recruteurs de terroristes, a plaidé hier, mercredi 14 mars, non coupable des chefs d'inculpation retenus contre lui.

Lors de son audition par le président Samba Kane, le franco-sénégalais sur qui pèse trois chefs d'accusation: associations de malfaiteurs en vue de préparer un acte terroriste, acte de terrorisme et apologie du terrorisme, a indiqué ne reconnaitre ces faits.

Toutefois, répondant aux questions du juge Samba Kane, il a reconnu s'être rendu en Syrie, plus précisément à Raqua, ex-fief de l'Etat islamique (Ie), au moment où cette localité était encore sous contrôle du Kalifa.

Cependant, il a précisé avoir été là-bas sur proposition d'une connaissance franco-malienne du nom d'Abou Khadija au moment où il a envisagé d'aller approfondir ses études du Saint Coran et de la langue arabe.

«Je ne suis pas un terroriste. J'ai été en Syrie, précisément à Raqua, pour des études. J'ai choisi ce pays pour apprendre l'arabe et le Coran», a-t-il indiqué, en réponse à une interpellation du juge Samba Kane.

Mais, revenant à la charge, le président du tribunal lui a demandé: «pourquoi pas vous n'avez pas choisi l'Égypte ou l'Arabie Saoudite pour vos études vue que vous vous êtes déjà rendu presque neuf fois dans ce dernier pays ?»

Reprenant la parole, il a déclaré: «j'étais sur le point de partie en Arabie, c'est après que j'ai rencontré un ami du nom d'Abou Khadija de nationalité malienne.

Il n'est pas un ami, mais c'est quelqu'un que je connais et que je fréquente des fois à la mosquée, je connais ses frères. Quand il m'a proposé d'aller en Syrie, je lui ai dit que j'ai entendu qu'il y a la guerre là-bas. Il m'a dit qu'il n'y a pas de guerre là où nous allons. J'ai vu son frère partir et revenir en France avec sa femme.

Quand je suis arrivé, on ne sortait pas, j'ai voulu rentrer mais on m'en a empêché. Mon but était d'aller étudier, on m'a proposé cette destination que j'ai acceptée par ignorance, mais j'ai tout fait pour rentrer le plutôt possible».

Prenant à nouveau la parole, le président du tribunal lui a demandé s'il avait informé ses parents de ce déplacement et il répondu par la négation, précisant que c'est sa connaissance qui l'avait conseillé de ne pas le faire pour éviter que ces parents s'inquiètent.

Poursuivant son interrogation, le juge l'interpellera également sur des photos sur lesquelles il apparaissait dans une tenue treillis tenant une kalachnikov. Ibrahima Ly alias Abu Hazam a expliqué son geste par une mise en scène pour ne pas éveiller des soupçons sur son envie de quitter ce territoire.

«Les photos sont réelles, il faisait froid, je suis partir au marché, j'ai acheté ce manteau. Pour les armes, j'ai croisé des gens devant un cyber café, ils m'ont demandé de prendre une photo avec des armes pour rassurer ma famille. J'ai seulement joué un rôle pour ne pas éveiller des soupçons concernant mon envie de quitter ce territoire», a-t-il soutenu.

DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ D'OFFICE DE LAMINE COULIBALY ET OUMAR KEITA : Le tribunal rend sa décision, aujourd'hui

Le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar statuant en matière criminelle dans le cadre de l'affaire relative à l'apologie du terrorisme opposant le ministère public à l'imam Alioune Ndao et co-prévenus, hier mercredi, a mis en délibéré pour aujourd'hui, jeudi 15 mars en début d'après-midi, sa décision concernant la demande de liberté d'office formulée par les avocats de Lamine Coulibaly et Oumar Keita arrêtés en Mauritanie.

Profitant du renvoi prononcé par le tribunal de cette affaire au 9 avril prochain, les avocats des deux co-prévenus de l'imam Alioune Badara Ndao ont invité le tribunal à ordonner une liberté d'office pour leurs clients arrêtés en Mauritanie au motif de non-respect des textes relatifs à l'extradition des personnes entre deux États.

En effet, selon eux, leurs clients ont été arrêtés en Mauritanie et conduits au poste du barrage de Diama où ils ont été remis à la Police sénégalaise, en dehors de la procédure légale relative à l'extradition internationale. «Lorsqu'une personne se trouve à l'étranger, la seule procédure valable en droit, c'est l'extradition.

Ce qui n'a pas été fait dans le cadre de cette affaire. Il s'agit donc d'une détention arbitraire et je ne plaide pas une liberté provisoire, mais une liberté d'office et de l'indemnisation de mon client», a lancé Me Aly Kane.

Prenant la parole, pour apporter sa réplique, le procureur de la République s'est opposé à toute libération en précisant que les arrestations se sont faites sur la base d'un échange d'information entre les Polices sénégalaise et Mauritanienne.

Poursuivant son propos, le représentant du ministère public a souligné également que la Division des investigations criminelles (Dic) qui a procédé à ces arrestations avait une délégation judiciaire reçue du doyen des juges dans le cadre des enquêtes en cours à la suite de l'interpellation de l'imam Ndao.

«On est sur le terrain de la coopération policière telle que prévue par les textes internationaux. C'est une demande qui n'est pas fondée en droit et en fait parce que le Sénégal n'a jamais sollicité le rapatriement des mis en cause», a-t-il martelé.

Prenant la parole à la suite de l'intervention des deux parties (le parquet et la défense) le président du tribunal a mis la demande en délibéré aujourd'hui jeudi à 15 heures, après la pose.