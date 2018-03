Congo-Brazzaville: Réseaux sociaux - Le "Club Claudia Solution" met en garde les jeunes contre l'intox

Le Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B) a célébré l'événement… Plus »

Il a aussi indiqué que ces réseaux véhiculent les bonnes informations tout comme les mauvaises. Mais dans cette kyrielle, il faut prendre en compte celles qui sont utiles et rejeter les ragots qui ne contribuent à rien et ne profitent à personne.

Ainsi, pour éviter ce genre de trouble social dans la ville, surtout dans la cinquième circonscription électorale de Talangaï, notamment au quartier 68 (Maman Mboualé), le président du "Club Claudia Solution", Isidore Lenga, qui est aussi suppléant de la députée Claudia Ikia Sassou N'Guesso, a initié une série de rencontres avec les jeunes, principaux usagers des réseaux sociaux et la couche la plus manipulable.

