Sénégal: Le pays revoit ses mauvaises notes pour revenir à l'orthodoxie

Lamine Ba a également signalé que le «Sénégal, il y a 3 ans, était comptabilisé autour de 210 jours. Les réformes qui sont fait aujourd'hui nous ont ramené à 177 jours». «Mais, on veut aller beaucoup plus, l'autorité veut qu'on aille autour de 130 jours... », a-t-il soutenu.

Revenant sur ce dernier obstacle noté, le directeur de l'Environnement des affaires à l'APIX, Lamine Ba, apporte des éclaircissements et fait savoir que «quant on parle de permis de construire, dans la norme d'un business, la confusion à ne pas faire c'est de dire permis de construction égale autorisation de construire. Cela va au-delà.

Et de signaler que «si le Sénégal ne fait pas attention, il va régresser alors qu'il est en avant par rapport aux pays qu'on mettrait devant-nous». «Aujourd'hui, globalement, le Sénégal est en très bonne place au niveau de l'Afrique et même du monde», a-t-il conclu.

Voir comment améliorer la place qu'occupe le Sénégal dans le classement du Doing Business, c'est l'objet d'une rencontre qu'a tenu l'Agence de promotion des investissements et de grands travaux (APIX) avant-hier, mardi 13 mars, dans un hôtel.

Le Sénégal occupe la 143ème place dans le dernier rapport Doing Business de la Banque mondiale. Pour améliorer les performances de notre pays dans les classements à venir, e l'Agence de promotion des investissements et de grands travaux (APIX) a organisé avant-hier, mardi 13 mars, dans un hôtel de la place, des séances de travail portant sur les indicateurs en objet.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.