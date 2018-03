Par conséquent, il appelle ses camarades de part, ainsi que les alliés dans Bby à se concentrer sur le second mandat de Macky Sall. «Après, on verra», projette-t-il.

Mais, «ce que je ne veux pas c'est qu'il transhume au profit d'une tierce personne pour éliminer certains dans l'escarcelle politique à Ziguinchor et non pour le président de la République», dit-il.

Ces affirmations sont du responsable politique apériste à Ziguinchor, Dr Ibrahima Mendy, non moins Directeur de l'analyse, de la prévision et des statistiques (Daps) agricoles.

Des combines politiques seraient en train d'être mises en place, actuellement au sein de l'Alliance pour la République (Apr) à Ziguinchor entre le maire de la commune, Abdoulaye Baldé et le ministre Aminata Angélique Manga contre l'ancien ministre Benoit Sambou et ses partisans.

