Sénégal: Tournoi «Universal Youth Cup en Italie» - Alassane Sakho sollicite l'appui financier de l'etat

Du 30 mars au 2 avril 2018, l 'école de football «Centre de Formation (CF) Afrique Internationale» créé en 2011, par Papa Alioune Lunes Diouf, basée dans la commune de Guédiawaye va prendre part au Universal Youth Cup de Forte (Italie).

Un tournoi international qui regroupe 64 équipes des quatre continents telles : la Juventus, l'Ajax d'Amsterdam, le PSG, Chelsea, Liverpool, Valence FC, le Milan AC, la Fiorentina, Sao Polo, GA Tokyo, Empoli, le Genoa, la Locomotive de Moscou etc. Cette compétition verra la participation de 1200 jeunes footballeurs à travers le monde dont la tranche d'âge se situe 10 et 11 ans.

L'école de football «Centre de Formation Afrique Internationale» est un centre d'initiation, d'éveil et de formation au football, pour tous les jeunes désireux de découvrir les joies de ce sport. «C'est un centre qui encadre des jeunes de la petite catégorie entre 10 et 11 ans.

Le critère de sélection est la performance. Les jeunes s'entrainent trois fois par semaine. Ils viennent des régions de Tivaouane, de Dakar, et dans les autres localités », renseigne Alassane Sakho, le responsable marketing et développement.

En plus d'offrir à des centaines de jeunes l'opportunité d'un apprentissage ludique et pédagogique du football dans un lieu sécurisé où le jeu et le plaisir tiennent une place prépondérante, «CF Afrique Internationale» a pour but de «leur permettre de découvrir les bases du jeu, de développer motricité et coordination, afin de leur apporter progressivement les bases techniques du football».

Mais cette volonté est freinée par le manque de ressources financières et l'acquisition de leur propre centre d'entrainement malgré les nombreuses demandes adressées à la fois aux autorités du football local et celles de Guédiawaye.

«La difficulté que nous avons souvent c'est par rapport au budget vu que c'est un centre qui est jeune, depuis quatre ans, on se débrouille avec nos propres moyens.

Mais aujourd'hui, on aimerait avoir le soutien des autorités d'autant plus que ce sont les couleurs du Sénégal qu'on ira dé- fendre et l'hymne national qui est chanté aussi. Malheureusement, on ne sent pas la présence des autorités à chaque fois qu'on se rapproche d'eux», déplore Alassane Sakho.

Par ailleurs, pour les 15 jeunes qui auront la chance d'être sélectionnés après les phases test pour cette belle aventure du tournoi Universal Youth Cup de Forte en Italie, leurs parents devront s'acquitter de la somme de 75000 francs pour les frais de visa.

«Les parents participent pour les frais de visa qui tournent autour de 75000 francs par personne. Il y a aussi les billets d'avions. Il y a une partie que le centre prend en charge c'est à-dire le déplacement, l'hébergement, l'assurance entre autres ; vu que ce sont des jeunes», ajoute t-il.