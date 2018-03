Cote d'Ivoire: High tech - Des médecins utilisent les IPHONES pour examiner les cerveaux pendant la chirurgie

Les appareils mobiles sont utilisés pour aider les chirurgiens à effectuer des procédures mini-invasives comme la neuroendoscopie, une opération neurochirurgicale dans laquelle les chirurgiens regardent le cerveau à travers une petite incision.

Des médecins utilisent les IPHONES pour examiner les cerveaux pendant la chirurgie, car ils sont plus légers et plus faciles à utiliser que les appareils photo médicaux.

Les médecins brésiliens utilisent avec succès les smartphones pour effectuer plus de 40 chirurgies.

En effet, les smartphones sont petits, faciles à utiliser et rentables, contrairement aux systèmes vidéo standard, qui sont plus grands, plus chers et ne disposent pas des capacités de collecte de données dont dispose un appareil mobile.